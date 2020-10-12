Варшава, , 10:02 — REGNUM 12 октября в польском городе Свиноуйсьце происходит эвакуация жителей в связи с нейтрализацией сейсмической бомбы Tallboy. Данный объект был до этого обнаружен на дне Пястовкого водного канала. Об этом передает Polskie Radio 24.

Эвакуироваться обязали всех, кто находится в т.н. абсолютной зоне (зоне непосредственной опасности для жизни), внешняя граница которой охватывает территорию 2,5 км от места нахождения бомбы. Мероприятия проходят под контролем полиции и спасателей.

В так называемой зоне открытого пространства, охватывающей территорию до 500 м от внешней границы абсолютной зоны, жители обязаны оставаться по месту жительства, держаться подальше от окон, не выходить на балкон или за пределы собственных квартир и домов.

Большинство людей, как сообщил магистрат Свиноуйсьце, решили покинуть квартиры на собственном транспорте. Однако власти предлагают собственные бесплатные услуги по эвакуации.

Подготовка к нейтрализации опасного объекта запланирована на 12 и 13 октября. В среду 14 октября 5,4-тонная бомба Tallboy будет нейтрализована на месте в воде путем дефлаграции (вид взрыва).