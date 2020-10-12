Батон-Руж, США, , 09:57 — REGNUM В городе Батон-Руж (штат Луизиана, США) сотрудники полиции начали погоню и задержали в ходе нее 11-летнего мальчика, который угнал школьный автобус. Об этом 12 октября сообщает местный телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.

Уточняется, что утром 11 октября, как предполагается, мальчик проник в автобус в северной части Батон-Руж и сумел завести транспортное средство. Сотрудники полиции начали погоню за автобусом примерно в 11:00 по местному времени (19:00 мск), и примерно через полчаса последний врезался в газопровод и потом — в дерево.

Юного угонщика вывели из транспортного средства, надев на него наручники, и в настоящее время он находится под стражей в центре содержания несовершеннолетних. Мальчику вменяется несколько обвинений, куда также входят кража автомобиля и совершение насилия с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября при обрушении деревянного моста через реку на юге Бурунди в воду рухнул грузовик с людьми.