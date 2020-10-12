Волгоград, , 09:42 — REGNUM Бетонная плита упала на 12-летнего школьника в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда. Мальчик погиб на месте, сообщили ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, двое несовершеннолетних школьников 11 октября отправились на прогулку в балку недалеко от берега реки Волги, расположенную в 150 метрах от дамбы. Во время игры подростков песочная насыпь стала осыпаться, бетонная плита, которая находилась на насыпи, обрушилась на ребёнка. 12-летний мальчик погиб.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.