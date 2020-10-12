Махачкала, , 09:36 — REGNUM Двое неизвестных открыли стрельбу по сотрудникам полиции в Кизилюртовском районе Дагестана. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы, сообщается 12 октября на странице главного управления МВД по республике в Instagram.

Инцидент произошел сегодня ночью возле села Кульзеб. Когда полицейские попытались остановить автомобиль для проверки документов, находившиеся в нем мужчины из оружия неустановленного образца несколько раз выстрелили в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы.

По данным управления, полицейские не пострадали, служебная машина получила пулевые пробоины. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.

Следственные органы возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.