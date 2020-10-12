Богданович, Свердловская область, , 09:36 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) признали виновными граждан, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина и женщина — жители Челябинской области — вступили в преступный сговор и, получив задание от неустановленного лица, прибыли авиарейсом в Новосибирск. Там они изъяли из тайника не менее 9,9 кг наркотиков и отправились на автомобиле в Свердловскую область.

Наркосбытчиков задержали в Богдановиче оперативниками регионального УФСБ. Обвиняемые полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. Мужчине дали 9 лет колонии строго режима, женщине — 10 лет колонии общего режима (с учётом отбытого условного наказания по предыдущему приговору). Граждан признали виновными по ч. 30 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области отдали под суд гражданина Казахстана по делу об обороте более 750 кг наркотиков.

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