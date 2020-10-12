Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM Ураганный ветер, разгулявшийся в минувшие выходные — 10 и 11 октября, сорвал колокол с памятника-стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».

В результате колокол получил сильные повреждения, пишет 1rnd.ru со ссылкой на представителя мэрии. В ближайшее время предстоит разработать проект, провести историко-культурную экспертизу и найти подрядчика для проведения реставрационных работ.

На прежнее место колокол установят не ранее 9 мая 2021 года.