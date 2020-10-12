Иркутск, , 09:32 — REGNUM Полицейские Иркутской области разыскивают двух мужчин, сбежавших из мест лишения свободы в Усть-Куте и Ангарске. Оба ранее неоднократно судимы за кражи и грабежи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Его отсутствие обнаружили сотрудники ГУФСИН по Иркутской области в ходе вечерней проверки, — уточнили в ведомстве. — 21 августа с участка колонии-поселения при ИК № 15 в Ангарске сбежал 61-летний Николай Николаевич Грачев. Ранее неоднократно судимый Грачев с 2018 года отбывал наказание за совершение грабежа».

На розыск сбежавших ориентированы экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска и ГУФСИН.