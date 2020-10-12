Посёлок городского типа Яковлево, Белгородская область, , 09:28 — REGNUM На первом этаже в двух классах школы-детского сада посёлка Яковлево Белгородской области во внеурочное время провалился пол. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Публикация с фотографиями разрушения разошлась по социальным сетям. В СК обратили внимание на информацию и организовали проведение доследственной проверки — осмотрено место происшествия, следователи изучают документацию. Уголовно-правовая оценка будет дана действиям застройщика и должностным лицам, принявших здание в эксплуатацию.

«Мы хотим прояснить ситуацию, которая произошла в школе в посёлке Яковлево (просадка полов в двух кабинетах). Это случилось во внеучебное время, никто из учеников и сотрудников в это время в данных помещениях не находился. Здание находится на гарантии. Подрядная строительная организация приступила к ремонту и обязуется всё исправить в трёхнедельный срок», — прокомментировали произошедшее 10 октября в администрации Яковлевского городского округа.

Здание 2018 года постройки, школа работает в штатном режиме.