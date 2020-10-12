Хабаровск, , 09:22 — REGNUM Депутата Хабаровской городской думы Игоря Соколова исключили из ЛДПР после возбуждения уголовного дела за избиение пенсионера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врио губернатора Михаил Дегтярёв, координатор регионального отделения ЛДПР, сообщил в Instagram, что «партия ему досталась в неработоспособном состоянии, продолжается расшатывание ситуации. Это, конечно, бессмысленно. Но мы работу налаживаем. Один из примеров — исключен из ЛДПР решением бывшего совета депутат Соколов».

«Покрывать таких деятелей партия не будет. Ему не место в партии. Уверен, что следствие и суд доведут дело до конца и он получит наказание в соответствии с законом», — сказал Михаил Дегтярёв.

По версии следствия, 3 октября в селе Матвеевка Хабаровского района в ходе бытового конфликта Соколов нанёс несколько ударов 68-летнему местному жителю, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Потерпевшего госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, сыну депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе предъявлено обвинение в участии в групповом избиении 23-летнего сотрудника банка.