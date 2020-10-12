Мехико, , 09:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы сейсмологами около берегов Мексики. Об этом 12 октября сообщает геологическая служба США.

Уточняется, что эпицентр землетрясения был расположен на расстоянии 96 км в юго-западном направлении от города Мапастепека. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км.

При этом не сообщается о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0.