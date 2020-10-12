Зеленодольский район, Татария, , 09:24 — REGNUM В поселке Васильево Зеленодольского района после тушения пожара, произошедшего днем 10 октября в одном из домов по улице Новая, были обнаружены тела трех мужчин с признаками воздействия огня. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 чт. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Предварительно, один из погибших 49-летний мужчина являлся хозяином дома, двое других были приятелями и проживали в этом же поселке.

Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожаро-технические экспертизы. Следствие установит причины возникновения пожара и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Бугульме в ночь с 5 на 6 сентября произошел пожар в одном из домов на улице Гафиатуллина. Спасатели в ходе тушения обнаружили тело 41-летней местной жительницы с признаками воздействия огня. Кроме погибшей, в доме обнаружили еще троих — 37-летнего и 34-летнего мужчин, а также 43-летнюю женщину. Их с ожогами госпитализировали в больницу. Позже двое из пострадавших скончались, один находился в тяжелом состоянии.

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