Новосибирск, , 09:06 — REGNUM Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня утром, 12 октября, получил анонимное сообщение о минировании здания. Была проведена эвакуация.

Подписчики группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на место прибыли спецслужбы, в здании работают кинологи. В региональном управлении МВД России редакции «Вести Новосибирск» информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что неизвестные сообщили о минировании здания Октябрьского районного суда.

В ведомстве уточнили, что территория была проверена, сообщение о минировании не подтвердилось.