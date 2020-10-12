Махачкала, , 08:39 — REGNUM Футбольные ворота упали на подростка на стадионе в Тляратинском районе Дагестана. От полученных травм школьник скончался, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По предварительным данным, 13-летний подросток на стадионе в селе Тлярата раскачивался на перекладине футбольных ворот, которые в итоге рухнули на него. Мальчик получил тяжелые травмы, от которых умер по пути в больницу.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Между тем проверку организовала и прокуратура Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Дагестане в июне 2016 года: футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика в одном из дворов Махачкалы. Ребенок тогда остался жив, однако получил тяжелые травмы.