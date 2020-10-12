Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ утром, 12 октября выпал снег. В результате на дорогах образовался гололёд, что спровоцировало многочисленные пробки. Местные жители в соцсетях сообщают, что автомобили и маршрутки из Левобережья добирались до центра города два часа.

Многие жители так и не дождались на остановках автобусов, поэтому вынуждены были идти на работу пешком.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, на уборку улиц и подсыпку песком дорог в 6 утра выехали 7 единиц техники.

«За 3 часа израсходовано уже 150 тонн песка на подсыпку автомобильных дорог в Улан-Удэ. Этот объем песко-гравийной смеси сопоставим с 10 КамАЗами», — отметили в администрации города.

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