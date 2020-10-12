Уфа, , 08:22 — REGNUM Три человека пострадали во время ДТП на автотрассе Уфа — Оренбург. Об этом 12 октября сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария произошла днем в Аургазинском районе. По предварительной информации, автомобиль «Лада Калина», за рулем которой находился 70-летний мужчина, на 80 км автодороги Уфа — Оренбург поворачивал налево. В этот момент произошло столкновение со встречной автомашиной Hyundai Creta.

В этом ДТП травмы различной тяжести получили три пассажира отечественной автомашины: женщины 33-и лет, 60-и лет и 68-и лет. В настоящий момент специалисты выясняю все обстоятельства произошедшего.

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