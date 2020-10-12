Когалым, Югра, , 08:04 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту падения четверых рабочих с шестого этажа в Коглыме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что вечером 8 октября 2020 года при бетонировании перекрытия лестничного пролета на строительстве политехнического коллежда произошло разрушение опор, удерживающих опалубок. В результате четверо строителей упали с высоты 23 метров вместе с конструкцией и бетонной смесью. Трое из них скончались, один с тяжёлыми травмами находится в больнице.

По факту гибели троих рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).