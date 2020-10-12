Самара, , 08:02 — REGNUM Пожар в складском здании ликвидировали в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 11 октября в Самаре спасатели получили сообщение о возгорании в складском здании по ул. Камышинская. По тревоге были подняты 110 человек на 39 единицах техники.

Прибыв на место пожара, сотрудники спасательного ведомства установили, что огонь распространился по одноэтажному складскому зданию на площади 200 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. Никто не погиб и не пострадал.

В результате, в течение часа после поступления сообщения о возгорании пожар был ликвидирован. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в июле текущего более 48 часов пожарные боролись с огнем на складе лакокрасочной и полиэтиленовой продукции. Тогда площадь пожара составила десять тысяч кв. метров. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели локализовали пожар на складе кожи в Приморье