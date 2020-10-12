Ульяновск, , 07:45 — REGNUM В Ульяновской области с начала года наркополицейскими изъято из незаконного оборота около 43 кг наркотиков и ликвидировано девять наркопритонов. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным полиции, в январе — сентябре 2020 года в Ульяновской области пресечено 978 наркопреступлений, перекрыто семь каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ из Москвы, Самарской области и Татарии. Кроме того, ликвидировано девять наркопритонов и пресечена деятельность трёх интернет-магазинов по сбыту наркотиков.

Правоохранители отмечают, что с начала года из незаконного оборота изъято около 43 кг наркотических средств, что составляет более 130 тыс. разовых доз, стоимость которых оценивается в 66 млн рублей.

Одно из крупных дел касается деятельности преступного сообщества из семи человек, которые, которое, как полагает следствие, сбывали наркотики бесконтактным способом на территории Поволжья. По делу изъято более 7,5 кг наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего горожанина, которого обвинили в участии в преступной группе по сбыту наркотиков. В следственном управлении установили, что членами преступного сообщества являлись четыре человека — жители Ульяновской и Самарской области, а также Чувашии.

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