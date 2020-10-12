Батон-Руж, США, , 06:51 — REGNUM Одиннадцатилетний ребёнок, которому удалось угнать школьный автобус, был задержан сотрудниками полиции в американском штате Луизиана. Об этом 12 октября сообщает телеканал WBRZ.

Инцидент произошёл в городе Батон-Руж. Предполагается. что мальчик проник в автобус утром 11 октября и умудрился завести его, после чего стал кататься по городу. Сотрудники полиции организовали погоню за автобусом с несовершеннолетним водителем за рулём. Примерно около 11:30 по местному времени (19:30 мск) автобус протаранил газопровод и врезался в дерево.

Стражи правопорядка окружили автобус, вывели из него угонщика и отвезли в в центр содержания несовершеннолетних. Мальчик был арестован сразу по нескольким обвинениям, в том числе за кражу автомобиля и насилие при отягчающих обстоятельствах.

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