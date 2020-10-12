Якутск, , 06:53 — REGNUM В Якутске утром 12 октября произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Погибли женщина и двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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Через пять минут с момента вызова, пожарные прибыли на место, из окон второго этажа валил чёрный дым. Горела комната площадью 45 кв. метров. Спасатели эвакуировали женщину и троих детей. Не приходя в сознание женщина 1998 года рождения, дети трёх и четырёх лет умерли. Выжил ребёнок 2020 года рождения.

«На месте пожара работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета. Они установят причину трагедии», — пояснили в МЧС.

На тушении огня было задействовано три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 октября в Магнитогорске Челябинской области загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.