Якутск, , 06:51 — REGNUM В результате пожара в двухэтажном частном доме в городе Якутске погибла женщина и двое из её троих детей. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Трагедия произошла утром. Сразу после поступления информации о пожаре в доме на ул. Степанова, по адресу выехали пожарные расчёты Якутского пожарно-спасательного гарнизона, которые были на месте уже через пять минут.

Пожарные обнаружили, что из окон второго этажа идёт густой дым, а огнём была повреждена комната площадью 45 кв. метров.

«Были эвакуированы женщина и трое детей, впоследствии женщина 1998 г.р. и два ребёнка 2016 и 2017 г.р. скончались не приходя в сознание, пострадал ребёнок 2020 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время с родственниками погибших работают психологи. Сотрудники и эксперты МЧС и Следственного комитета (СК) России устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек и три единицы спецтехники.