Богота, , 06:39 — REGNUM Как минимум 18 человек пострадали в результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Колумбии. Об этом 12 октября сообщает портал ElPais.com.

Авария произошла в муниципалитете Эль-Серрито, расположенном в департаменте Валье-дель-Каука. По предварительным данным, автобус с 20 пассажирами упал с 25-метровой высоты.

Уточняется, что водитель автобуса по неизвестным пока причинам потерял управление транспортным средством. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе один ребёнок.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работает полиция и медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16 человек в Бурунди результате обрушения в реку моста, на котором находился грузовик с людьми.

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