Тында, Амурская область, , 06:31 — REGNUM В Амурской области на участке Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги сошёл с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги РЖД.

«на перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги произошёл сход локомотива грузового поезда», — говорится в сообщении.

Авария произошла в 11 октября в 17:35 по московскому времени. Для её устранения со станции Тында был направлен восстановительный поезд.

Также отмечается, что в результате произошедшей аварии «ожидается задержка в пути пассажирских поездов №325 Нерюнгри — Хабаровск и №688 Сковородино — Нерюнгри».