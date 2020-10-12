Хабаровск, , 05:17 — REGNUM Депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин (КПРФ) написал заявление прокурору региона Николаю Рябову с просьбой проверить действия сотрудников ОМОНа, которые задержали участников митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала 10 октября.

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«Заранее было объявлено, что в субботу с 10:00 до 15:00 состоится аудиоконцерт классической музыки, посвященный 82-й годовщине со Дня образования края. Некоторые пришли насладиться этим мероприятием. Считаю, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно и чрезмерно применили силу и спецсредства к находившимся на площади имени Ленина, в том числе к слушателям аудиоконцерта. Собравшиеся граждане не совершали хулиганских действий и не нападали. После случившегося трое попали в больницу, а в сети есть видео, где говорится, что двоих подростков поставили на колени и насмехались над ними. Прошу провести проверку и привлечь к ответственности лиц, организовавших мероприятие, а также сотрудников правоохранительных органов, которые незаконно задерживали людей и наносили им удары», — цитирует DVHAB.ru заявление Максима Кукушкина в прокуратуру Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала достигли пика в минувшие выходные — 10 и 11 октября. Если до этого митинги и шествия проходили мирно, то в прошедшую субботу и воскресенье хабаровчане получили отпор — в схватках с ОМОНом есть пострадавшие и задержанные.