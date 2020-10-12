Хабаровск, , 04:28 — REGNUM В Хабаровском крае спасатели обнаружили тело второго погибшего рыбака, из трёх человек, находившихся в перевернувшейся на реке Хор лодке. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Как сообщалось ранее, на реке Хор в районе базы «Ударный» 5 октября перевернулась лодка, на борту которой было три человека. Один из них смог выплыть на косу. На место произошедшего для поиска людей с перевернувшейся на реке лодки выехала группа спасателей.

«Тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в поисках участвовало 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в район имени Лазо в Хабаровском крае для поиска людей с перевернувшейся на реке лодки выехала группа спасателей.

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