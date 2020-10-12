Богота, , 03:56 — REGNUM В Колумбии четыре человека были ранены при взрыве гранаты, брошенной в полицейских. Об этом со ссылкой на командира полиции центрального департамента Мета Густаво Бердуго 11 октября сообщает радиостанция La FM.

«Преступник бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, к счастью, она попала под патрульную машину. При взрыве четыре мирных жителя получили ранения», — приводит радиостанция слова полицейского.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Власти начали расследование нападения, к которому, как предполагается, могут иметь отношение радикальные повстанческие группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии.

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