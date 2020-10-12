Хабаровск, , 03:08 — REGNUM Следственный комитет России намерен до конца 2020 года завершить расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом рассказали сразу несколько источников «Росбалта».

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Ещё до задержания и ареста Сергея Фургала, обвиняемого в организации и убийстве 15 лет назад предпринимателей Дальнего Востока, были проведены основные следственные действия.

«Тянуть расследование нет никакого смысла — и уже до 31 декабря 2020 года следственные действия могут быть завершены, а материалы переданы обвиняемым на ознакомление», — ссылаясь на собственные источники, пишет «Росбалт».

Марат Кадыров, Андрей Палей и Александр Карепов вину категорически отрицают. Признательные показания дал больной онкологией и почти ослепший в СИЗО Николай Мистрюков. На данный момент он находится под домашним арестом.

По делу Фургала допрошены уже десятки свидетелей. Основные допросы проводятся с применением детектора лжи, с согласия самих свидетелей. Так известно, что дал согласие на полиграф Палей — по версии следствия именно он был исполнителем убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. И хотя сам Палей отрицает свою вину, проверка на детекторе лжи по поводу расстрела Зори не исключила, что он мог совершить это преступление. А вот его отрицание причастности к устранению Булатова, детектор посчитал правдивым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске более 90 дней уже продолжаются акции протеста. 10 октября сотрудники ОМОНа не допустили установку палаточного лагеря сторонников бывшего Сергея Фургала на площади Ленина в центре города.