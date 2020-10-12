Москва, , 02:16 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей и автомобиля скорой помощи на западе Москвы. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла вечером 11 октября на седьмом километре Кутузовского проспекта. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW пошёл на обгон сразу нескольких автомобилей и выехал на резервную полосу движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи, двигавшемся во встречном направлении с включёнными спецсигналами.

От удара оба автомобиля отбросило на соседние полосы движения, где они столкнулись ещё с тремя автомобилями. В результате ДТП погиб 49-летний водитель BMW, травмы получили водитель и два фельдшера скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что скорая помощь ехала без пациентов на вызов. Врезавшийся в неё водитель BMW ранее неоднократно был оштрафован за превышение скорости. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Москве.

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