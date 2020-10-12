Пушкино, Московская область, , 01:13 — REGNUM В подмосковном Пушкино правоохранительные органы задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве. Об этом 11 октября сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемая совершила убийство четырёхлетнего сына путём повешения. Преступление совершено 11 октября в период с 15 до 17 часов. Тело мальчика обнаружил вернувшийся домой отец.

Задержанная не смогла пояснить мотивы своих действий.

По данным Telegram-канала LifeShot, подозреваемая в убийстве ребёнка работает в школе учительницей английского языка. Всего в семье было четверо детей. В момент убийства глава семейства находился на прогулке со старшими девочками.