Москва, , 22:50 — REGNUM На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля и скорая помощь. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 11 октября, на Кутузовском проспекте. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали.

«На Кутузовском проспекте столкнулись пять транспортных средств», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября на Живописном мосту в Москве столкнулись четыре транспортных средства — Range Rover, Kia, Mazda и Hyundai.

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