Москва, , 22:11 — REGNUM Четырёх транспортных средства — Range Rover, Kia, Mazda и Hyundai — столкнулись в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло 11 октября на Живописном мосту.

«Произошло ДТП с участием четырёх машин.. — говорится в сообщении. — В результате один автомобиль перевернулся».

О жертвах и пострадавших не сообщается. В настоящее время информация уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, в конце сентября в центре Москвы на улице Остоженка автомобиль сбил двоих пешеходов.