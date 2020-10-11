Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило уточненные сведения о последствиях серьезного происшествия на федеральной трассе М-10 «Россия» в городе Любань Тосненского района Ленинградской области, где самосвал с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост. В результате наезда конструкция моста обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв движение по трассе Москва — Петербург.

Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля Volvo FM (седельный тягач). Судя по фотографиям с места аварии, фура марки Volvo как раз двигалась под мостом в момент его обрушения. Удар рухнувшего моста в основном пришелся на грузовой контейнер, который находился на тягаче.

Находившийся за рулём грузовика мужчина, 1971 года рождения, получил травмы средней степени тяжести.

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Напомним, ДТП и ЧП произошло 11 октября около 17:20 мск на 614 км автодороги М-10 «Россия». Причина, по которой у самосвала во время движения оказался поднят кузов, пока неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка, организован объезд перекрытого аварийного участка трассы.

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