Любань, Ленинградская область, , 18:34 — REGNUM Самосвал с поднятым кузовом снёс пешеходный мост на федеральной трассе «Россия» в городе Любань Тосненского района Ленинградской области. Движение на этом участке трассы Москва — Санкт-Петербург полностью перекрыто.

Самосвал снёс пешеходный мост в Ленобласти Https://t.me/lenobladminka

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд самосвала на пешеходный переход произошел 11 октября около 17:20 мск на 614 км федеральной автодороги М-10 «Россия».

"На данный момент движение на данном участке автодороги перекрыто. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в дорожной полиции.

По данным источника ИА REGNUM, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

В свою очередь в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс, подтвердили, что движение транспорта по федеральной дороге Москва — Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области полностью перекрыто в связи с этим ДТП.

Как уточнили в учреждении, грузовой автомобиль Volvo двигался с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом.

«В результате искусственное сооружение обрушилось на проезжую часть. Движение полностью перекрыто. В результате происшествия образовался автомобильный затор в оба направления», — отмечают дорожники.

В соцсетях очевидцы утверждают, что кузов у самосвала поднялся прямо во время движения. Вблизи места ДТП образовалась пробка.