Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калуге 11 октября в гараже частного дома на улице Маяковского произошёл хлопок газа, в результате которого погиб 47-летний мужчина и серьёзно травмирован его 65-летний знакомый. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Prokuror-kaluga.ru

По предварительным данным, мужчины находились в гараже и занимались ремонтом автомобиля, в котором было установлено газовое оборудование. В ходе работ произошёл хлопок, от которого 47-летнего хозяина автомобиля отбросило в сторону. Мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью. Его знакомый был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Одновременно прокуратурой Калуги проводится проверка по факту пожара в частном гараже.

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