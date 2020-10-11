Минск, , 16:48 — REGNUM 11 октября в Минске и в некоторых других городах Белоруссии в ходе акций протеста были задержаны более 90 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

Задержание ОМОН Anton Motolko

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По данным центра, на несанкционированных мероприятиях в стране всего были задержаны 92 человека, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране.

Напомним, ранее официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила, что в столице Белоруссии в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 протестующих.

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