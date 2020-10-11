Рязань, , 16:26 — REGNUM Скончалась женщина, которая пострадала при взрывах на военных складах в Рязанской области, об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сообщили в центре.

Состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное, уточнил собеседник агентства.

Как сообщалоИА REGNUM, 7 октября в Рязанской области был объявлен режим ЧС из-за вспыхнувшего накануне пожара на территории складов с боеприпасами. Из расположенных рядом посёлков были эвакуированы несколько тысяч человек, есть пострадавшие.

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