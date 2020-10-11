Минск, , 16:18 — REGNUM Водометы и светошумовые гранаты применили в столице Белоруссии против участников несанкционированной акции протеста. Об этом 11 октября сообщили РИА Новости в ГУВД Минска.

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По словам официального представителя ведомства Натальи Ганусевич, в ходе несанкционированной акции сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 20 протестующих, которые не довольны итогами президентских выборов в стране.

Она отметила, что в отношении протестующих, которые проводят несанкционированное мероприятие, были «применены водометы и светошумовые гранаты».

Ранее ряд СМИ сообщил, что четырех корреспондентов ТАСС — Валерия Степченкова, Наталию Федосенко, Гавриила Григорова и Юрия Шамшура — задержали при освещении акций протестов в белорусской столице.

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