Грозный, , 13:31 — REGNUM На территории Чечни силовики в ходе контртеррористической операции лквидировали двух боевиков. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сообщается, что оперативный штаб НАК в Чечне получил информацию о возможном нахождении в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района республики неустановленной бандгруппы, которая планирует террористический акт. Уточняется, что боевики планировали террористический акт с целью вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства.

Было принято решение о проведении контртеррористической операции. В ходе её проведения были ликвидированы два боевика. Потерь среди силовиков нет.