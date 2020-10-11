Нальчик, , 11:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП с участием патрульной машины ГИБДД. В результате происшествия погибла женщина-пешеход. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей инцидента известно, что ДТП произошло утром 10 октября в Урванском районе. Экипаж отдельного батальона ДПС около 07:00 наехал на переходившую дорогу в неположенном месте пожилую женщину. После наезда на нее автомобиля ГИБДД она получила травмы, от которых скончалась на месте.

Действия находившегося за рулем инспектора ДПС будут оценены в рамках проверки о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.