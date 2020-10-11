Донецк, , 09:33 — REGNUM Украинские силовики утром 11 октября открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по району Донецкого аэропорта, сообщили в пресс-службе Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

«Сегодня утром, боевики 37 омпб 56 бригады ВФУ с позиций расположенных в районе н.п. О пытное открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по району Донецкого аэропорта, выпустив три ракеты», — говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной Милиции.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Источник уточняет, что с 27 июля, то есть с момента вступления в силу действующего перемирия, украинские силовики второй раз применили противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, ранее о применении боевиками вооруженных сил Украины противотанковых управляемых ракет сообщалось 9 октября.