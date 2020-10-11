Донецк, 11 октября 2020, 09:33 — REGNUM Украинские силовики утром 11 октября открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по району Донецкого аэропорта, сообщили в пресс-службе Народной Милиции Донецкой Народной Республики.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Источник уточняет, что с 27 июля, то есть с момента вступления в силу действующего перемирия, украинские силовики второй раз применили противотанковые управляемые ракеты.
Напомним, ранее о применении боевиками вооруженных сил Украины противотанковых управляемых ракет сообщалось 9 октября.