Кабул, , 08:19 — REGNUM Как минимум десять военнослужащих и трое мирных жителей погибли при взрыве бомбы на севере Афганистана. Об этом 11 октября сообщает телеканал Tolonews.

Взрывное устройство сработало в городе Сари-пуль, столице одноимённого региона страны. Погибли 13 человек, ещё трое получили ранения. Ответственность за взрыв до настоящего времени не взяла на себя ни одна из террористических группировок, включая радикальную группировку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предполагается, что целью террористов, организовавших взрыв, было колонна военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших и 28 раненых в результате атаки на автоколонну губернатора афганской провинции Лагман.

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