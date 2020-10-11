Сумы, Украина, , 08:17 — REGNUM Двух жителей Харьковской области, 31-летнего мужчину и 17-летнюю девушку ранним утром 10 октября задержали в городе Сумы при попытке ограбления банкомата, сообщает 10 октября пресс-служба регионального отделения национальной полиции.

В отношении задержанного мужчины сообщается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя. По словам начальника главного управления Национальной полиции в Сумской области Александра Анохина, сотрудники правоохранительных органов также установили причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В отношении подозреваемых сотрудники правоохранительных органов начали уголовное производство по трем статьям Уголовного Кодекса Украины — «Покушение на преступление», «Кража», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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Напомним, ранее несколько подозреваемых в подрыве и ограблении банкоматов задержали в Винницкой и Киевской областях Украины.

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