Вологда, , 07:48 — REGNUM Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба МЧС России.

Авария произошла на 490-м километре автотрассы Москва — Архангельск в Сокольском районе Вологодской области. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё один пострадал. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Пострадавший был госпитализирован в больницу города Сокол, о его состоянии не сообщается. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате лобового столкновения двух автомобилей в Калужской области.

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