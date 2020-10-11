Красноярск, , 07:17 — REGNUM Пропавшие без вести при опрокидывании лодки четверо рыбаков найдены живыми в Красноярском крае. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ходе поисково-спасательной операции восемь человек на плавсредстве обследовали район ЧП и на одном из островов в акватории водохранилища обнаружили четверых пропавших рыбаков. Все потерпевшие крушение были живы.

Напомним, две лодки «Прогресс» потерпели крушение в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище в 65 км от Красноярской ГЭС. На лодках находились шесть человек. Один мужчина погиб, ещё одного спасли очевидцы ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опрокидывании двух лодок с людьми под Красноярском.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Красноярском волной перевернуло две лодки с шестью рыбаками