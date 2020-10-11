Красноярск, , 06:24 — REGNUM Две лодки с рыбаками потерпели крушение на Красноярском водохранилище. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о ЧП поступила спасателям от очевидцев 10 октября около 20:00 (16:00 мск). Две лодки «Прогресс» с шестью рыбаками опрокинуло волной в районе залива «Каменка», в 65 км от Красноярской ГЭС.

Один человек погиб, одного спасли очевидцы происшествия, судьба ещё четырёх рыбаков остаётся неизвестной. Поисково-спасательная операция на водохранилище продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погибшем рыбаке, тело которого было обнаружено на берегу реки Камы в Татарии через пять дней после исчезновения мужчины.

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