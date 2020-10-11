Кито, , 04:19 — REGNUM Как минимум восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме недалеко от столицы Эквадора, города Кито. Об этом 11 октября сообщает газета El Comercio.

ЧП произошло в городе Кумбая, пригороде столицы Эквадора. Взрыв раздался около 10:30 по местному времени 10 октября. По предварительным данным, взорвалась ёмкость с газом в одном из жилых домов.

В результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Взрывной волной были повреждены несколько жилых домов и автомобили, припаркованные рядом с местом происшествия. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время идёт расследование обстоятельств произошедшего. Жители ближайших к месту инцидента домов были эвакуированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на автозаправочной станции в Нигерии, в результате которого погибли восемь человек. На месте ЧП был обнаружен выброс газа.

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