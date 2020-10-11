Москва, , 02:44 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП с пожарной машиной в аэропорту «Домодедово» в Москве. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент произошёл во время учений, проходившись на территории аэропорта. По предварительным данным, пожарная машина, направлявшаяся на тренировку, на повороте выехала за пределы асфальтового покрытия на грунт. Водитель автомобиля потерял управление, машину занесло и она опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека, им была оказана первая помощь прибывшими на место происшествия медиками. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, вылет и прилёт авиарейсов осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении самолёта и водовозной машины в московском аэропорту «Шереметьево».

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