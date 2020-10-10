Кейптаун, 10 октября 2020, 21:37 — REGNUM На юго-востоке ЮАР водитель маршрутного такси допустил съезд в овраг. Об этом сообщает местный телеканал eNCA со ссылкой на свои источники.
ДТП произошло в субботу, 10 октября, в провинции Квазулу-Наталь. По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, в конце августа водитель автомобиля в ЮАР попытался объехать курицу, однако во время маневра врезался в жилой дом.
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