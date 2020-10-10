Париж, , 20:57 — REGNUM Во Франции туристический самолет столкнулся в воздухе со сверхлегким воздушным судном. Об этом сообщает газета Nouvelle Republique со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 10 октября, недалеко от центра коммуны Лош в департаменте Эндр и Луара. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября в районе Нью-Йорка Куинс одномоторный гидросамолет врезался в бетонный пирс. В результате инцидента погиб один человек.

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