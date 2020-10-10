Сантьяго, , 17:31 — REGNUM В Тихом океане 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По последним данным, эпицентр подземных толчков находился в 334 км к юго-западу от города Анга-Роа, расположенного на острове Пасха. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Геологическая служба США сообщила, что 10 октября у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмособытия располагался в 112 км к северо-западу от города Порт-Вилья.

Читайте также: Землетрясение произошло у берегов Вануату